Napoli, Ancelotti: "Clima più sereno di quello che si possa pensare"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida contro il Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Questa partita vale molto perché abbiamo due match point per passare il turno. Uno qui ma è molto difficile: sarà interessante confrontarci con il Liverpool e i grandi tennisti con il primo match ball chiudono la partita. Sul campo ultimamente non siamo riusciti a esprimere le nostre qualità. La qualificazione domani potrebbe darci molto".

Gli accadimenti esterni hanno condizionato?

"Il silenzio stampa è stato fatto per concentrarci sulle cose di campo e anche per tappare la bocca a chi ha parlato a sproposito dall'esterno. Il clima è più sereno di quello che si potrebbe pensare. Serve concentrazione per uscire da questo momento".

L'impressione è che sia successo qualcosa di grave, viste anche le multe.

"Stiamo parlando del passato, quello che è stato è stato. Adesso siamo concentrati sul presente e sul campo".

Rivincita?

"Arriviamo in condizioni diverse rispetto a un anno fa ma sicuramente la gara di Anfield di dodici mesi fa ci deve servire. Siamo stati a un passo dall'eliminare quelli che oggi sono i campioni d'Europa"

Dobbiamo aspettarci qualcosa di diverso per quel che riguarda la formazione?

"La difesa resta a quattro. Ci mancherà Insigne e a prescindere da quello che si dice ha un problema al gomito e non poteva essere della partita".

Lozano sta crescendo?

"Sta molto bene, come anche Allan e Koulibaly".

Ha sentito il presidente De Laurentiis?

"Sì, non è potuto venire ma è molto vicino sia a me che alla squadra. Sento molto supporto da parte sua".