Dopo la vittoria contro il Parma, è arrivato come di consueto il tweet dell'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti. Questo il suo commento: "Congratulazioni alla mia squadra per il lavoro e l'efficacia nell'importante vittoria di oggi. Ben fatto!".

Congrats to my team for today’s important victory. Well done! pic.twitter.com/rEZp7nWMIF

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 24 febbraio 2019