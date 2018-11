Napoli, Ancelotti: "Con il PSG decisiva. Possono vincere la Champions"

Fonte: TuttoNapoli.net

Intervistato dai francesi di Telefoot, Carlo Ancelotti ha parlato dell'imminente sfida tra il suo Napoli e il PSG, analizzando anche il momento dei parigini: "Sarà una sfida importante, forse decisiva per entrambe le squadre. È un gruppo difficile ed equilibrato. Ci saranno altri due match dopo quello di martedì, ma il risultato può già essere determinante. Per vincere, dovremo fare una gara straordinaria perché non abbiamo calciatori eccezionali come quelli del PSG".

Su Mbappè. "È il candidato a prendere il posto di Messi e Ronaldo insieme a Neymar. Se non vince il Pallone d'Oro quest'anno, lo farà in futuro. Qualsiasi squadra vorrebbe un calciatore come lui".

Sul PSG e la Champions. "Non è solo una questione di qualità, è soprattutto una questione di esperienza. A Parigi mancava esperienza nei momenti decisivi della Champions League. Ma in questa stagione la squadra è più forte, i giocatori hanno più fiducia. Possono vincerla".