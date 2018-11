Napoli, Ancelotti: "Contenti ed eccitati di una gara così importante"

Consueto appuntamento con Twitter della vigilia per Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli che ha scritto così sulla gara di domani contro il PSG: "Siamo pronti ed eccitati di giocare questa gara importante di Champions League, nel nostro stadio con i nostri tifosi".

We are ready and excited to be playing this important Champions League game in our stadium with our fans. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/6gZCFRjxqz

