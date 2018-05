Napoli-Ancelotti, contratto biennale. Cosa sarà di Sarri? C'è lo Zenit

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due anni di contratto da 6.5 milioni di euro netti a stagione. Questo i dettagli del contratto di Carlo Ancelotti, che già oggi potrebbe essere annunciato come nuovo allenatore del Napoli.

Come scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, più dubbi ci sono invece sul futuro di Maurizio Sarri. Chi lo vorrà dovrà pagare la clausola rescissoria da 8 milioni di euro, mentre l'esonero costerebbe una clausola molto più bassa: 500mila euro. Ma la società partenopea non sembra intenzionata a liberare Sarri.

Sarri dovrà quindi trovare una squadra in grado di pagare la clausola e in questo momento, nonostante alcuni agenti stiano provando a convincere il Chelsea (per ora, senza successo), l'unica squadra realmente interessata è lo Zenit San Pietroburgo.