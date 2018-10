Napoli, Ancelotti: "Costretto la Roma ad una gara di sofferenza"

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il pareggio ottenuto con la Roma: "La Roma non è l'ultima ruota del carro, e nonostante questo abbiamo costretto i giallorossi ad una gara di grande sofferenza. Mertens è un giocatore importante, sta segnando con continuità. Gioca bene sia quando parte dall'inizio, sia quando entra a gara in corso. Oggi non ha giocato solo per una rotazione di carattere fisico, aveva giocato mercoledì ed ho preferito mettere un giocatore più fresco. Stanchi dopo la Champions? Lo sforzo delle gare di Coppa si sente, è normale".