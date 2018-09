Napoli, Ancelotti: "Diawara-Hamsik diversi. Verdi? Possono esserci tutti"

© foto di Federico Gaetano

Ballottaggio tra Hamsik e Diawara, oltre quello tra Callejon e Verdi. In conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Napoli, il tecnico azzurro Carlo Ancelotti ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

Tra le novità rientra anche Diawara per Hamsik? Lo slovacco sta crescendo da regista? "Quando hai una rosa di livello, senza grosse differenze, devi sfruttare questa risorsa. Mertens è stato determinante giocando 30'. Sono stato contento di Marek dal primo giorno in quella posizione e lo sono adesso. E' la sua posizione naturale, ha qualità diverse da Diawara ed esperienza diversa. Diawara ha invece entusiasmo e freschezza, sono due giocatori importanti per noi e da sfruttare nella stessa partita".

Tra le novità ci può essere anche Verdi? "Possono esserci tutti. Chiunque io scelga non fa diminuire la qualità della squadra".

Scelta Diawara condizionata anche dal fantasista della Samp? "Teniamo in considerazione le caratteristiche della Samp che sono definite, ma la nostra idea è seguire la nostra filosofia con Hamsik o Diawara, non cambia".

Fabian può essere anche il terzo regista della rosa? Avrà futuro? "E' disponibile, ha iniziato ad allenarsi col gruppo venerdì. Sta bene, ha buona condizione, non farà il regista. Il futuro sarà suo con la nazionale maggiore, in Spagna è già conosciuto con l'Under 21"