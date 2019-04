Napoli, Ancelotti: "Dispiaciuti e sorpresi dalla contestazione dei tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha commentato in conferenza stampa la vittoria di oggi contro il Frosinone e le tante polemiche dell'ultimo periodo. Questo quanto raccolto da TuttoNapoli: "I giocatori erano un po' dispiaciuti per la contestazione dei tifosi. Resto sorpreso anche io, a questi ragazzi si può rimproverare di tutto, ma non impegno e professionalità. Non solo quest'anno, ma anche negli anni scorsi mi è sembrato irreprensibile. È una sorpresa per me".

Sullo striscione dei tifosi: "Se la gente si lamenta, per noi è uno stimolo a fare meglio. Il progetto è chiaro, va avanti da tanti anni con questa società, provando a migliorare anno per anno, facendo il passo lungo quanto la gamba. Se la gente si aspetta il giocatore da 10 milioni di stipendio non arriva, ma possono arrivare comunque tanti altri bravi come sono arrivati quest'anno".

Sul mercato: "La dirigenza è competente, si lavora insieme con la proprietà che mette i soldi, la dirigenza con a capo Giuntoli, le cose si fanno bene quando si fanno insieme. Non sarà una campagna acquisti mia, ma di persone che lavorano e che vogliono bene al Napoli".

Su Fabian compassato: "No, ha fatto bene. Non è ai livelli di novembre, fino alla Nazionale, poi proprio quella febbre con la Spagna non ce l'ha ridato ai suoi livelli. A centrocampo faremo degli accorgimenti, ma non cerchiamo il regista classico, in quella posizione abbiamo già giocatori da alternare".

Su Mertens che ha raggiunto lo score di Diego Armando Maradona: "Non mi pare poco. Il giusto premio per un giocatore che ha sempre il giusto atteggiamento, anche quando non gioca non si arrabbia ed è un esempio per gli altri".

Sul possibile spazio per Gaetano: "Ci può essere un'opportunità per lui, lo merita perché sta facendo bene con noi e in Primavera. Mostra impegno ed è una considerazione da fare, anche se non è finita. La vittoria di oggi ci fa fare in ogni caso un passo importante verso l'obiettivo secondo posto".