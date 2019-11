Fonte: inviato a Liverpool

“Non stiamo facendo bene”. Anche senza scendere nel profondo dei problemi del Napoli, Carlo Ancelotti non si nasconde i in conferenza stampa. Alla vigilia della sfida di Champions contro il Liverpool, il tecnico azzurro sprona così la sua squadra: “Dobbiamo fare molto di più e siamo qui per preparare una partita molto importante, che richiede massima attenzione per aver la possibilità di raggiungere il primo obiettivo stagionale. A differenza dello scorso anno, quando siamo venuti qui con una sola possibilità, ci siamo costruiti due possibilità: passare il turno domani o nell'ultima partita. La squadra sa che deve fare meglio, la società sa che deve fare meglio, l'allenatore sa che deve fare meglio. Siamo tutti coinvolti per cercare una soluzione immediata ai problemi che abbiamo avuto".