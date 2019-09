© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ieri è ripresa la preparazione a Castel Volturno in un centro sportivo dimezzato rispetto al solito. Le nazionali hanno portato via ben tredici elementi a Carlo Ancelotti che però - in vista del primo tour de force della stagione - conta di sfruttare queste due settimane per alzare il livello generale, sfruttare anche i match giocati dai nazionali, ma in particolare di ritrovare quegli elementi che stanno mancando.

Sarà una sosta importante per Kalidou Koulibaly, in netta difficoltà sia a Firenze che a Torino - al di là dell'errore finale - non avendo avuto possibilità di entrare in forma con appena una decina di allenamenti. Niente nazionale anche per Ghoulam, apparso ancora poco brillante, in questo caso nonostante tutto il ritiro svolto, ma la questione è sicuramente più complesso dopo un lungo infortunio. Da recuperare totalmente invece è Lorenzo Insigne, rientrato dalla nazionale per il problema muscolare rimediato a Torino e che l'ha costretto al cambio all'intervallo. Da loro tre, ma anche da Allan e Fabian che potranno mettere altri minuti nelle gambe, Ancelotti si attende un netto miglioramento della condizione e quindi delle prestazioni.