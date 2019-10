© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro la SPAL, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "E' stato difficile nonostante gli sforzi fatti per vincere nella seconda parte, non è andato bene dal punto di vista del risultato ma la prestazione è stata buona. Occasione persa dopo i pareggi di Juventus e Inter? Ma anche per Juve e Inter. Le gare si vogliono vincere tutte, ma vanno giocate, è aumentato il livello delle piccole. La squadra nella seconda parte ha giocato ad una porta e quindi credo che l'intensità sia stata buona, loro sono calati un po', abbiamo creato tante opportunità e ci è mancato un pizzico di fortunato. ora Atalanta? E' scatenata, ha fatto sette gol, sarà una bella partita tra la terza e la quarta".