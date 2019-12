© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti ha salutato il Napoli sui social senza polemiche ma La Gazzetta dello Sport parla di un fastidio provato dal tecnico per alcune allusioni fatte nei confronti del suo staff. I nomi sono quelli del figlio Davide e del genero Mino Fulco: a Carletto non torna, per principio, che gli uomini siano giudicati sulla base della parentela e non delle capacità.