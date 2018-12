Napoli, Ancelotti e l'alternanza in attacco: Milik o Mertens per una maglia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le situazioni nel calcio cambiano velocemente. Quella di Arek Milik ne è la dimostrazione. L'attaccante classe '94 - alla stagione della verità dopo due anni sfortunatissimi - sembrava ormai nettamente dietro Mertens nelle gerarchie, scavalcato appena il belga è salito di condizione dopo il ritardo di preparazione a causa del mondiale vissuto fino in fondo. Il polacco invece con quattro gol nelle ultime tre partite ha rimesso tutto in discussione. Gol decisivo a Bergamo in appena 8 minuti d'impiego, doppietta al Frosinone, e altra rete da tre punti a Cagliari con una perla su punizione in pieno recupero, pochi giorni dopo la chance nel finale a Liverpool che poteva valere gli ottavi.

Reti che hanno portato il bomber polacco a quota 8 reti in campionato, scavalcando proprio Insigne e Mertens, nel pieno di un momento non brillantissimo. Con un gol ogni 102' (senza rigori) è il miglior attaccante del campionato per media minuti/gol ed ora c'è grande curiosità per quella che sarà la gestione di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli però continuerà a ruotare Milik e Mertens, considerando anche il trittico ravvicinato che chiuderà l'anno solare ed il girone d'andata, ma fino a poche ore dalla gara con la Spal non sarà semplice immaginare chi scenderà in campo: Ancelotti potrebbe sfruttare il momento positivo del polacco dandogli continuità, ma non è da escludere il belga per avere poi il polacco nel big-match con l'Inter in programma quattro giorni dopo. In ogni caso Ancelotti si gode il miglior attacco del campionato - insieme alla Juventus - e due attaccanti da alternare ma che hanno già totalizzato 15 reti.