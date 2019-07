Napoli, Ancelotti e l'indizio sui movimenti in attacco

Il Napoli entra in una settimana in cui dovrà provare a sbloccare le tante trattative aperte in entrata ed in uscita, molte di queste strettamente collegate tra loro. La più vicina alla conclusione sembra quella per Elmas, clase '99 del Fenerbahce, in arrivo non appena verrà formalizzata la cessione di Marko Rog, tra Cagliari, Genoa ed Eintracht Francoforte. L'attesa dei tifosi è però per James Rodriguez con De Laurentiis che è chiamato a fare un passo verso Florentino Perez per chiudere un'operazione che tutte le parti in causa hanno interesse a far andare in porto.

Ancelotti ha espresso in più occasioni l'importanza di avere in squadra il colombiano, capace di interpretare più ruoli, ma il Napoli ha intenzione anche di muoversi per un attaccante. Tanti i rumors negli ultimi giorni su Mauro Icardi, anche se l'dentikit tracciato da Ancelotti probabilmente si avvicina più alle caratteristiche di un falso nove da adattare come Lozano e profili di questo tipo: "L'attaccante moderno è molto diverso da quello di 20 anni fa, non deve essere solo un finalizzatore, per questo Milik - ha detto a Tv Luna dopo il test col Benevento - è molto importante per noi. E' bravo a costruire e venire incontro e puoi appoggiare il gioco. Deve mantenere questa caratteristica e deve imparare a essere più presente in area ma ha sicuramente le potenzialità per farlo”. Il tecnico del Napoli quindi va nella direzione di un giocatore che sappia giocare con le tante mezze punte schierate dietro la punta e non, come detto, di un finalizzatore puro.