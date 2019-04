Napoli, Ancelotti e l'utilizzo della rosa: la crescita in vista del mercato

© foto di Insidefoto/Image Sport

Andando oltre il calo in questa seconda parte della stagione ed in attesa del vero mercato ancelottiano annunciato pubblicamente De Laurentiis, il primo anno di Carlo Ancelotti è stato anche di conoscenza della rosa a disposizione. Inevitabile dunque passare da un utilizzo maggiore dei vari elementi della rosa: ha significato in alcuni casi una crescita della valutazione anche economica della rosa, ma anche riconoscere a tutti gli effetti i limiti di diversi elementi rimasti ai margini negli anni precedenti e dove intervenire in ambito di mercato. In ogni caso la crescita è stata considerevole, almeno consultando il sito specializzato Transfermarkt, punto di riferimento sulle sempre discutibili valutazioni dei giocatori.

Non solo non c'è stata la svalutazione di cui spesso di parla, ma tanti giocatori hanno visto crescere il proprio valore di mercato. La rosa affidata ad Ancelotti ad inizio stagione era valutata in 489mln di euro - la terza in serie A - ed al momento è stimata in 563mln di euro - diventando la seconda, superando l'Inter - nonostante abbia perso per strada le valutazioni di Rog (8mln) e Hamsik (22mln). Una crescita del 15,1% (il distacco dalla Juventus di 279mln è sceso a 219), più di tutte le altre big del campionato (stabili la Juventus a +1,8% e l'Inter a +1,2%). Entrando nello specifico, Koulibaly secondo Transfermarkt è cresciuto da 60 a 70mln, Allan è passato da 50mln a 60, Fabian da 32 a 40, Milik da 25 a 35, Meret da 16 a 20, Maksimovic da 12 a 17, Malcuit da 12 a 15, Ounas da 7 a 10, Luperto da 0 a 2mln. Gli unici cali riguardano Hysaj, da 25 a 23mln, Diawara da 20 a 18 e Callejon da 25 a 20mln, ma quest'ultimo più che altro dovuto all'età che fa scendere inesorabilmente la valutazione.