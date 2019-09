Napoli, Ancelotti e la difesa da ricostruire dopo il Cagliari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'incredibile beffa con il Cagliari, Carlo Ancelotti deve fare i conti anche con infortuni e squalifiche. Il nervosismo nel finale dopo il gol del Cagliari è costato il rosso a Kalidou Koulibaly che quindi non ci sarà domenica alle 12.30 contro il Brescia, in un match che il Napoli non può fallire dopo quanto accaduto mercoledì. Ma i problemi per Ancelotti non finiscono qui. Koulibaly era entrato ad inizio secondo tempo per Nikola Maksimovic, impossibilitato a continuare per una botta alla coscia, ed ora Ancelotti rischia di dover rinunciare ad entrambi.

Contro il Brescia di Balotelli quindi Koulibaly sarà squalificato, ma Ancelotti dovrà fare a meno probabilmente anche del serbo che ieri ha svolto terapie per questo doloroso trauma contusivo alla coscia sinistra e probabilmente lo stesso farà anche nell'allenamento odierno. Lo scenario al momento è di una coppia composta da Kostas Manolas ed il classe '96 Sebastiano Luperto visto che anche Lorento Tonelli non è al meglio e solo da alcuni giorni ha iniziato a svolgere in parte lavoro con il gruppo. Una piccola emergenza, una ulteriore insidia in vista del secondo match casalingo che gli azzurri non possono sbagliare se non vogliono trasformare i due match interni, che dovevano rappresentare il trampolino per mettere paura alle concorrenti, in un vero e proprio incubo.