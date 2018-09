Napoli, Ancelotti e la formazione: "Giocherà solo chi è al 100%"

Fonte: Dal nostro inviato a Belgrado, Raimondo De Magistris

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuna indicazione sulla formazione. Nel corso della conferenza stampa della vigilia, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti a precisa domanda s'è così espresso sull'undici che scenderà in campo domani contro la Stella Rossa. "Valuterò solo dopo la rifinitura - ha detto -. Serve freschezza e devo capire bene come stanno i giocatori scesi in campo sabato. Qualcuno ha concluso il match con i crampi, nulla di particolare ma faceva molto caldo. Domani - ha concluso - chi non sarà fisicamente al meglio resterà fuori".