Napoli, Ancelotti e le strategie in uscita: Jorginho e Mertens in partenza

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nei vari colloqui già avvenuti tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti i due si sono confrontati anche sull'eventuale mercato in uscita degli azzurri in vista della prossima stagione. Carletto non ha posto veti sulle possibili cessioni di Jorginho e Mertens, mentre avrebbe imposto la permanenza di Koulibaly, Insigne e Zielinski.