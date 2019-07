Napoli, Ancelotti: "Elmas centrocampista moderno, può giocare ovunque"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato anche del neo arrivato Eljif Elmas durante la conferenza stampa a Dimaro: "È un centrocampista moderno, è giovane ma ha giocato in tutte le posizioni. Anche come trequartista. Il calcio sta cambiando, si fa sempre più fatica a trovare lo specialista del ruolo. Oggi ai calciatori si chiedono cose diverse, perciò c'è una evoluzione. Elmas rappresenta il centrocampista moderno, come possono esserlo Fabian e Zielinski. Cioè calciatori in grado di giocare in qualsiasi posizione".