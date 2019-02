Napoli, Ancelotti: "Europa League obiettivo importante. Ce la giochiamo"

Fonte: tuttonapoli.net

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato alla tv svizzera RSI dopo la vittoria per 3-1 in trasferta contro lo Zurigo: "L'Europa League è un obiettivo importante. Abbiamo le nostre chance per giocarcela, possiamo giocarcela con tutti. Questo turno è iniziato bene, abbiamo ottenuto un buon risultato. Adesso guardiamo alla prossima partita. Non va sottovalutata la gara di ritorno ma penso che siamo ben indirizzati. Abbiamo iniziato la partita subito forte, cercando di pressare e lo Zurigo l'ha sofferto molto. Era difficile giocare su questo campo, un terreno di gioco molto strano, con un pallone poco regolare. Era difficile per entrambe le compagini" ha detto Ancelotti che ha insistito sul tema: "E' comprensibile il problema del terreno di gioco visto che ha fatto molto freddo. Se si pensa alla qualità del gioco il pallone deve essere diverso, non è un pallone da competizioni europee".