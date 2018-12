Napoli, Ancelotti: "Europa League? Vorrei una finale col Chelsea di Sarri"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari parlando anche dell'Europa League che adesso attenderà la squadra azzurra: "Se siamo i favoriti? No, e non importa neanche molto. Siamo competitivi con le più forti, poi starà a noi determinare il cammino. La consideriamo una competizione importante, come le altre due. Inizia a febbraio, ma a gennaio inizierà anche la Coppa Italia che è un altro obiettivo del club e nostro. Se mi piacerebbe sfidare in finale il Chelsea di Sarri? Mi darebbe gusto una finale, poi col Chelsea aumenterebbe l'empatia della finale, ma sarebbe contento anche Sarri e facciamo in modo di arrivarci ad una finale del genere. Sarebbe bello anche per me sfidare il Chelsea, ma sarà dura, ci proveremo con tutte le energie".