"Fantastica risposta della squadra. Continuiamo a lavorare, continuiamo ad essere competitivi". Così su Twitter Carlo Ancelotti commenta la vittoria del Napoli contro la Sampdoria.

Great reaction from the team tonight. We will continue working and continue competing. #ForzaNapoliSempre

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 2 febbraio 2019