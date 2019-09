Napoli, Ancelotti: "Felice di mostrare un bello spettacolo ai tifosi"

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha commentato su Twitter il match vinto oggi contro la Sampdoria: “Felice di tornare al San Paolo e di mostrare un bello spettacolo per i nostri appassionati tifosi . Continuiamo a lavorare”, ha scritto.

Felice di tornare al San Paolo e di mostrare un bello spettacolo per i nostri appassionati tifosi . Continuiamo a lavorare #ForzaNapoliSempre

Excited to be back at San Paolo and to put on a good show for our amazing fans. We will continue to work hard. pic.twitter.com/x75NVyhbtI

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) September 14, 2019