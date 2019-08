Napoli, Ancelotti: "Felice se arrivasse Llorente. Icardi? Nessun rimpianto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, toccando anche alcuni temi di mercato:

Contento dell'acquisto di Llorente? "Non lo so, non mi interesso di mercato, penso ad altro in questo momento. Se arrivasse sarei molto contento".

Nessun rimpianto per Icardi? "Nessun rimpianto".

Llorente che contributo ulteriore potrà dare? "Lo conosciamo tutti, è diverso da quelli che abbiamo in attacco e quindi può aumentare il livello qualitativo dei giocatori in attacco".

Tutti contenti sul mercato a fine agosto? "Io sono contento, non siamo ancora a fine agosto, tutto è andato nel verso giusto per quanto mi riguarda, ma speriamo di essere contentissimi".

Quanto sei felice per il mercato? "Molto, la società ha fatto ottime cose, non è facile spostare i giocatori, s'è mossa bene anche in uscita. Non abbiamo forzato giocatori ad uscire, alcuni hanno chiesto di giocare di più e gliel'abbiamo concesso, tutto qui. La rosa è questa".

