Napoli, Ancelotti: "Formazione? Meritano in tanti, avremo equilibrio"

In occasione della conferenza alla vigilia di Lazio-Napoli, il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti ha risposto a chi gli ha chiesto della formazione in vista di domani sera.

Può svelare la formazione per la sfida di domani sera? "Se volete, ve la do (ride, ndr). I ragazzi non lo sanno, magari lo dico prima a loro e poi lo comunico a voi giornalisti. Ci sono dei dubbi, ma è positivo. E' un gruppo dove tanti ragazzi meritano di giocare per ciò che fanno, i miei dubbi sono legati a questi. Il sistema tattico non cambia, cambia solo l'interpretazione che vogliamo dare alla gara. E' mancato equilibrio nelle ultime apparizioni, abbiamo lavorato su questo. Credo che domani saremo equilibrati".

De Laurentiis ha detto che ad Ancelotti serve tempo per trovare la quadratura. Quanto tempo può servire? "Spero che la giusta quadratura arrivi già domani, la squadra mi ha dato segnali importanti in tutti gli allenamenti. Certe amichevoli sono state positive, altre meno. La squadra ha fatto benissimo negli ultimi anni, quando provi a cambiare qualcosa che funziona serve più tempo rispetto a cambiare una cosa che non va bene. Non ho mai parlato di stravolgimenti, chi ha visto le gare ha intuito cosa vogliamo fare. Non so quanto tempo possa servire, spero che domani il Napoli possa offrire una prestazione di grande livello".