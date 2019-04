Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss al termine del pareggio contro il Genoa: "In questo momento non stiamo difendendo bene, non stiamo pressando bene e questo non ci permette di finalizzare più velocemente, lasciamo troppe opportunità, è capitato anche ad Empoli, il Genoa addirittura ci ha fatto gol in 10, insomma dovremo ripartire da qui. Mi soffermerò su quello che tatticamente non ha funzionato, dobbiamo rendere consapevoli i calciatori che hanno fatto bene fino a poco tempo fa e ora invece no, ma l’aspetto mentale non mi preoccupa, è su quello tattico che dobbiamo migliorare. Ho visto un po’ di pigrizia in queste ultime partite, in questi mesi abbiamo dimostrato di essere forti quando giochiamo da squadra, quando puntiamo sulle individualità invece diveniamo normali. Arsenal? Hanno giocato 3-4-3, nel secondo tempo invece in modo diverso, quando gioca con i due attaccanti è più offensivo e squilibrato, con la difesa 3 invece è più organizzato, io credo che opteranno per questo schema, ma quello che è importante è pensare a quello che dobbiamo fare noi: difendere bene e fare gol".