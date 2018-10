Napoli, Ancelotti: "Gara combattuta, presto per esaltarci o deprimerci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti dopo la vittoria contro l’Udinese: “Il risultato potrebbe dire che è stata una partita semplice, invece è stata molto combattuta fino al calcio di rigore. Avevamo perso un po’ i ritmi del gioco, fortunatamente non ci siamo scomposti. Sono tre punti importanti. Che segnale diamo? Siamo sempre dietro, sicuramente stiamo crescendo sotto il profilo della continuità ed è importante”.

La vittoria arriva anche dalle riserve. “I giocatori sono pronti, chi c’è c’è, fa sempre la sua figura, quelli che entrano sono pronti. È un bel gruppo e la rotazione viene fuori anche per quello. Si cambia ma il risultato rimane lo stesso. È piacevole constatare che quello che tu pensi e proponi c’è la ricerca di eseguirlo e di provarlo a fare. La differenza in questo momento la stiamo facendo con un grosso lavoro difensivo. Sono tre gare che non prendiamo gol ed è un grosso segnale. I giocatori hanno le qualità di giocare in posizioni diverse e non cambia molto. La qualità del gruppo si vede anche da questo”.

L’anno scorso il Napoli in due occasioni ebbe dei passaggi a vuoto dopo le vittorie in extremis della Juventus contro Lazio e Inter. Oggi è successo qualcosa di meno importante ma di opposto. Hai avuto la sensazione che il Napoli si sia caricato dopo il mezzo passo falso della Juventus? “Sicuramente i ragazzi sapevano il risultato della Juve, non so se li abbia ulteriormente caricati. Adesso è presto per cominciare a fare calcoli, esaltarci e deprimerci”.

Possiamo dire che sarà una bella lotta per il primo posto? “È molto presto, stanno venendo su squadre importanti”.