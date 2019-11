Fonte: inviato a Liverpool

Cosa è successo al Napoli, improvvisamente vivo e combattivo a Liverpool? Dopo l’1-1 di Anfield, è Carlo Ancelotti a rispondere: "È successo che la squadra è consapevole dei problemi che abbiamo incontrato nelle partite precedenti e piano piano stiamo cercando di uscirne, di migliorare attraverso l'impegno, la volontà, la personalità di alcuni giocatori. Era una partita importante non tanto per il risultato, quanto per dimostrare che la squadra era viva e può fare meglio anche in campionato".