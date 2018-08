Napoli, Ancelotti già chiamato all'impresa: eliminare una delle favorite

© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli deve fare i conti con il peggior sorteggio Champions possibile per un club che partiva dalla seconda fascia. La mano dell'ex milanista Kakà - che insieme a Forlan ha estratto squadre e raggruppamenti - non ha aiutato Carlo Ancelotti che per passare il girone dovrà andare a caccia dell'impresa: eliminare una tra PSG e Liverpool, due tra le candidate al titolo. Dalla prima fascia infatti sono arrivati i parigini del micidiale tridente Neymar, Cavani e Mbappè e c'è poco da recriminare considerando il livello altissimo di tutte le possibili avversarie (ad eccezione del Lokomotiv Mosca), ma a 'falsare' il raggruppamento è stato il Liverpool, in terza fascia nonostante sia stato finalista nell'ultima edizione (il ranking tiene conto degli ultimi cinque anni ed i reds hanno uno 0 per una mancata partecipazione) e che quest'estate s'è rinforzato colmando quei pochissimi punti deboli con gli acquisti di Alisson, Naby Keita e Fabinho.

A completare il girone c'è la Stella Rossa che ha eliminato il Salisburgo al play-off. E' la squadra naturalmente meno dotata del raggruppamento, ma probabilmente anche dalla quarta fascia il Napoli poteva pescare meglio: il cammino europeo inizierà proprio dall'infuocato Marakana di Belgrado, senza margine di errore già al primo match immaginando la quota punti di rilievo per tentare l'impresa (che riuscì al Napoli di Mazzarri, nel girone con City, Bayern e Villarreal). “E' un girone molto difficile - ha ammesso Ancelotti subito dopo il sorteggio -. Giochiamo contro due candidate alla vittoria finale in Champions. Ma sono convinto che sarà difficile anche per loro giocare contro il Napoli”, le parole del tecnico più vincente in questa edizione della Champions (ed anche in assoluto con 3 trionfi, gli stessi di Zidane e Paisley). Messaggio di fiducia in vista di notti tutte da vivere, anche se adesso la testa è alla sfida con la Sampdoria per allungare il filotto di vittorie.