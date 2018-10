Napoli, Ancelotti: "Gran calcio e personalità, con la Juve ce la giochiamo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria con il Sassuolo è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Oggi siamo stati bravi perché questa partita non era facile. Complimenti ai miei giocatori anche se abbiamo sbagliato qualche occasione da gol nel complesso posso dirmi soddisfatto. Abbiamo sbagliato anche diverse occasioni, ma possiamo lottare fino alla fine con la Juventus. Abbiamo avuto un inizio complicato, ma poi siamo riusciti a trovare continuità. Abbiamo mostrato un gran calcio, disputando una gara di personalità. Qui c'è un'ottima base di lavoro per crescere ancora, ora dobbiamo riuscire a mettere insieme il più possibile questi ingredienti. Turnover? Non credo sia un rischio quando hai tutti calciatori seri. Tutti si impegnano durante gli allenamenti, è giusto che giochino. Insigne? E' in gran condizione mentale e fisica e riesce sempre ad essere determinante. La squadra lo sta aiutando e lui sta aiutando la squadra. Koulibaly? E' uno dei migliori, anche per lui arriverà il momento di riposare".