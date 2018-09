Napoli, Ancelotti: "Grande vittoria in vista della gara contro la Juve"

"Eccellente vittoria in casa oggi e prima di una partita importante nel fine settimana. Grande lavoro di squadra". Questo il tweet di Carlo Ancelotti dopo il successo del Napoli contro il Parma al San Paolo.

Excellent victory at home today and ahead of an important game at the weekend. Great team work. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/wf8DScKVWE

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 26 settembre 2018