Napoli, Ancelotti ha già scelto l'attacco anti-PSG: Milik sarà escluso

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sarà ballottaggio questa volta in attacco secondo Sky Sport. Stando a quanto riferito dall'emittente satellitare, Carlo Ancelotti per il match di Champions League tra il suo Napoli e il PSG ha già scelto il tandem offensivo, che sarà composto da Insigne e Mertens, entrambi in un gran momento. Con buona pace di Milik, che con l'Empoli ha segnato ma adesso è più dietro nelle gerarchie.