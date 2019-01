Napoli, Ancelotti ha già un rinforzo in casa: Verdi punta la Lazio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti un nuovo acquisto potrebbe averlo già in casa. Simone Verdi è infatti pronto a prendersi il Napoli ed in generale un 2019 che dovrà essere il suo anno. L'acquisto più inseguito nel 2018 - tra gennaio e giugno - e portato a casa per ben 25mln di euro, finora ha potuto contribuire poco nelle varie competizioni a causa di un infortunio muscolare, rimediato ad Udine il 20 ottobre, e poi per un fastidio alla caviglia che l'ha fermato un mese dopo al momento di rientrare. Appena 266 i minuti giocati con le gare da titolare a Torino - con un bellissimo gol in girata, convergendo da sinistra - Sassuolo e Bologna, proprio all'ultima del 2018 al rientro dall'infortunio.

L'ex Bologna rappresenterà molto più di un'alternativa a sinistra a centrocampo, come ha fatto intravedere con grandi numeri proprio nell'ultima gara giocata. Principalmente da esterno, come detto, ma anche da seconda punta per far ruotare Insigne, come già accaduto ad esempio contro il Sassuolo. Dovrà crescere ancora di condizione, ma non è escluso possa toccare subito a lui già alla prima di campionato con la Lazio, considerando che in Coppa Italia deve scontare ancora una squalifica rimediata col Bologna e che in campionato mancherà proprio Insigne - oltre Allan e Koulibaly - proprio per motivi disciplinari.