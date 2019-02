Napoli, Ancelotti: "Ho detto io a Milik di calciare così. Ora proseguiamo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni Sky, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha così commentato il successo di Parma: "E' stata una partita in linea con quelle che abbiamo giocato con Torino e Fiorentina. Stavolta siamo stati più bravi a livello realizzativo, il livello qualitativo della prestazione è stato molto alto".

C'è qualche rimpianto dopo una partita così?

"No, questa squadra può fare così, adesso dobbiamo continuare".

Quella di oggi è stata la motivazione dei nervi distesi?

"No, è la motivazione di chi vuol far bene fino alla fine. Non c'è nulla di scontato nel campionato, dobbiamo rimanere il più in alto possibile. Sarà una partita molto bella con la Juve, è un onore per noi giocare contro la squadra che sta facendo meglio di tutti".

Hai detto tu a Milik di calciare sotto la barriera?

"Sì. Era molto vicino, non sarebbe passata se l'avesse messa sopra. E' un insegnamento di Ronaldo, non è farina del mio sacco".

Ce la farà la Juve a ribaltare la situazione in Champions?

"Se lo augura tutto il calcio italiano. Non sarà facile, però per la Juve tutto è possibile. Giocarsela al massimo delle proprie possibilità può essere un vantaggio".