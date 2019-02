Fonte: Dell'inviato a Napoli

I gol di scorta per superare lo Zurigo. Tutto semplice, ieri sera, per il Napoli nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. Qualificazione mai in bilico e 2-0 finale che legittima la superiorità rispetto alla formazione elvetica, battuta con una rete per tempo dopo il 3-1 dell'andata. Prima Verdi, poi Ounas. Le cosiddette alternative che rubano la scena per una notte, confermando le loro qualità per dimostrare di valere la maglia azzurra. Ancelotti non aveva grossi dubbi in merito e la fiducia concessa all'ex Bologna e all'ex Bordeaux è stata ripagata, col tecnico pronto a riservargli altro spazio ai due esterni tra campionato ed Europa League. Due armi in più in grado di fare la differenza nel finale di stagione che attende la formazione partenopea, da aggiungere ai vari Chiriches (ieri al suo esordio stagionale), Diawara e Luperto. Tutti pronti a dare il massimo per la maglia azzurra.