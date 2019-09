© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del successo contro il Brescia: "L'identità di squadra è molto chiara, poi quando giochi con quattro giocatori inediti in difesa l'uscita da dietro diventa più complicata. Sei costretto a giocare lungo e a perdere qualche palla in più. L'identità cambia in funzione dei giocatori. Abbiamo avuto sfortuna nel perdere i due centrali, siamo andati in apprensione per la difesa nuova che ha comunque fatto molto bene. Di Lorenzo non aveva mai giocato centrale".