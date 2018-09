Napoli, Ancelotti: "Il 4-4-2 dà solidità, quest'inizio è merito di tutti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro il Torino è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Vedere le partite non ci si diverte, c'è sempre preoccupazione. L'inizio è stato molto positivo, abbiamo verticalizzato molto e trovato spazio alle spalle. Questo vuol dire che tutti hanno determinato il vantaggio".

Com'è nata l'idea di Insigne nel nuovo ruolo? "Per limitare il lavoro difensivo e prediligere l'attacco. Insigne è stato decisivo, ma il rendimento di tutti è stato importante. Verdi non è abituato a giocare con questa squadra e ha fatto bene, lo stesso Mertens ha fatto un grande movimento".

Su Verdi: "Non è un calciatore in cerca di riscatto, l'abbiamo preso perché sapevamo potesse essere utile. Si sta adattando molto bene, oggi ha raccolto i frutti del lavoro fatto".

Sul nuovo modulo: "Il 4-4-2 ci ha dato più solidità, siamo tutti più compatti. Devo dire che in fase difensiva stiamo facendo bene".

Su Hamsik: "Può giocare novanta minuti senza problemi, fisicamente è a posto. Non è giovanissimo, quindi se c'è possibilità di dargli riposo lo faccio, anche perché questa rosa ha un livello media molto alto e non fa differenza. Oggi Luperto per esempio ha fatto il suo, così come Rog. E' difficile fare la formazione ma il rendimento della squadra non cambia".