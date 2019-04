Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Frosinone, diradando i rumors che lo vorrebbero verso un'altra panchina. "Io sto benissimo qui, c'è voglia di proseguire il lavoro iniziato. Ci sono tutte le condizioni per stare bene ed essere motivato. Sono chiacchiere. Perché c'è questa negatività? Si parla poi del mio salario correlandolo ai risultati che sono soggettivi. Il club sa benissimo quanto guadagno, ma poi non sono 36mln lordi...".