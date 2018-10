Napoli, Ancelotti: "Il risultato non ci premia ma la prova è stata ottima"

Fonte: tuttonapoli.net

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine della gara interna contro la Roma: "È stata una prestazione in linea con le ultime fatte, non ci ha premiato il risultato, ma abbiamo fatto di tutto per vincere, non abbiamo mai mollato nonostante la sfortuna e alcune circostanze sfavorevoli. Abbiamo costretto la Roma a giocare nella sua area di rigore, e considerando il valore dei giallorossi per noi è un pregio, siamo stati sempre molto attenti, abbiamo spinto di continuo, se avessimo segnato prima probabilmente avremmo potuto anche vincerla. Stiamo trovando continuità sotto tutti gli aspetti, mentale, fisico, della qualità del gioco, nonostante non avessimo giocatori di statura in area ci siam stati diverse volte, con Milik, Insigne, Callejon. Ora pensiamo solo all’Empoli, una vittoria ci darà la giusta fiducia per affrontare il Psg. Juve aiutata da un rigore generoso? Noi dobbiamo pensare a quello che vogliamo e dobbiamo fare sul campo, solo così i risultati arriveranno e avremo il supporto dei tifosi, tutto il resto conta poco".