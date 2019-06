© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha lasciato l'Italia Carlo Ancelotti, che trascorrerà le sue vacanze in Canada insieme alla famiglia. Tv Luna fa sapere che l'allenatore del Napoli rientrerà in patria direttamente il 5 luglio, un giorno prima dell'inizio del ritiro fissato a Dimaro Folgarida. Da oggi in poi, dunque, il calciomercato degli azzurri passerà attraverso tante telefonate oltreoceano. Il tecnico ha strappato una promessa al presidente De Laurentiis sull'attaccante da prendere.