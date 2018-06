Napoli, Ancelotti: "In futuro potrei allenare in Cina"

© foto di Imago/Image Sport

Viaggio cinese per Carlo Ancelotti, ospite del G-Expo. L'allenatore del Npaoli, secondo quanto riportato dall'agenzia Xinhua, avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni su un futuro, ovviamente, molto lontano: "Non ho mai partecipato ad attività simili. Allenare in Cina? Per il futuro può essere una possibilità, è una ipotesi da non scartare".