Napoli, Ancelotti inizia a ruotare: i motivi tattici di tre possibili esordi

Niente turnover fino a se stesso. Le rotazioni e le considerazioni sul minutaggio inizieranno dopo la sosta, quando naturalmente subentrerà la Champions e la fatica per l'infrasettimanale. Carlo Ancelotti è stato già chiaro più volte sull'argomento, ma per la sfida di domani sul campo della Sampdoria i suoi possibili cambi nell'11 utilizzato finora riguardano esclusivamente motivi di natura tecnica e tattica. Il tecnico valuta due, se non addirittura tre novità, in base alle caratteristiche anche dell'avversario.

Potrebbe giocare la prima da titolare Diawara al posto di Hamsik. Il guineano assicura maggiore interdizione, agisce più basso e sarebbe da inquadrare nell'ottica anche di arginare il trequartista di Giampaolo tra le linee nel 4-3-1-2. Con l'ex Bologna, nella mediana con Zielinski ed Allan, ci sarebbe più equilibrio, maggiore fisicità, ma anche meno qualità e fantasia senza Hamsik. Per questo Ancelotti è tentato anche dal lanciare Verdi, che rispetto a Callejon dà sicuramente meno aiuto difensivo ma più capacità di giocare tra le linee con dribbling e capacità di convergere al tiro. Non è da escludere anche l'impiato di Chiriches in difesa, al posto di Albiol, per avere con Koulibaly due giocatori molto rapidi: la Sampdoria dovrebbe agire con un tridente rapido e, almeno inizialmente, senza saltatori.