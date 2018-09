Napoli, Ancelotti: "Insigne contento del ruolo. Mertens sta molto bene"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato anche di Lorenzo Insigne e Dries Mertens durante la sua conferenza stampa di oggi, alla vigilia della sfida contro la Juventus: "Non sono scontri individuali, sarà Juve contro Napoli, due squadre che vorranno fare la partita e chi giocherà meglio vincerà. Insigne come Del Piero? Del Piero era già in alto quando arrivai, così come Lorenzo. In una posizione diversa sta avendo vantaggi, è contento di stare lì e non ci sono problemi nel continuare anche perché difensivamente e offensivamente stiamo avendo vantaggi. Mertens? Sta bene, col Torino ha mostrato buona condizione ed è stata la chiave del risultato".