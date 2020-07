Napoli, Ancelotti irrompe su Magalhaes. Per il difensore è testa a testa fra azzurri e Toffees

Il Napoli è da tempo in trattativa col Lille per Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano classe '97 che potrebbe rientrare all'interno dell'operazione per Osimhen. Sul giocatore però sta aumentando la concorrenza, visto che secondo Sky Sports Uk recentemente due club di Premier League si sono mossi con la società francese arrivando ad offrire circa 25 milioni di euro. Uno di questi è l'Everton di Carlo Ancelotti. Proprio i Toffees e gli azzurri sono indicati come favoriti per l'acquisto del cartellino del giocatore.