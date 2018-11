Napoli, Ancelotti "Juve ha 6 punti di vantaggio? E' merito loro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti s'è così espresso sulla corsa Scudetto e sul calendario che, almeno sulla carta, nel prossimo mese vede favoriti i partenopei rispetto alla Juventus: "Non abbiamo mai pensato al calendario difficile all'inizio, come non pensiamo che sia facile adesso, prepariamo ogni gara senza pensare alla classifica. Il Chievo è fanalino di coda ma avrà tante motivazioni, ha cambiato allenatore, non abbiamo indicazioni e proporranno cose nuove. Pure a Genova poteva sembrare facile, poi s'è complicata. Per vincere devi giocare bene. Poi sui 6 punti... preferiremmo averne di meno, ma è quello e deve darci motivazione. Più che demerito nostro è merito della Juve che ha fatto solo un pareggio".