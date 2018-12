Napoli, Ancelotti: "Koulibaly sta dimostrando di essere il più forte"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Radio Rai dopo il successo casalingo del Napoli sulla SPAL: "Una volta che non siamo riusciti a chiuderla gli ultimi minuti sono stati di sofferenza, perché la SPAL ha messo tutte le energie per pareggiare, alla fine Meret ha fatto due parate molto importanti. Insigne e Koulibaly diffidati? Ho pensato che se non li avessi fatti giocare con un'ammonizione avrebbero saltato due partite, adesso vediamo cosa succede, Koulibaly è un giocatore corretto e non c'era pericolo, ma se non c'è lui ci sono altri, anche se sta dimostrando di essere il più forte. La condizione è buona, anche se il periodo è particolare, non c'è l'abitudine a giocare in questo periodo, anche se sono contento delle condizioni in generale. Juve-Roma? Bella partita di cartello, la Juve è favorita perché sta andando fortissimo, ma nel calcio tutto può succedere, perlomeno chi è dietro ci spera. Rog? In allenamento a livello professionale dà sempre il 100%, ha un potenziale inespresso, ma questo è colpa dell'allenatore che non lo fa giocare spesso. Avrebbe bisogno di continuità, perché è giovane e le potenzialità ci sono".