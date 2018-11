Napoli, Ancelotti: "Koulibaly uno dei migliori al mondo nel suo ruolo"

Samp, Saponara: "Qui per rimanere a lungo. E' una grande occasione"

Napoli, dall'Inghilterra: Zielinski verso il rinnovo ma Klopp non molla

Juventus, lavoro personalizzato per Bernardeschi e Chiellini

Cagliari, Passetti: "Barella non ha prezzo. Col Napoli rapporti cordiali"

Juve e Inter, ds Ajax: "De Jong e De Ligt non andranno via a gennaio"

Leicester, Ranieri al 'King Power' per addio a Vichai

Serie A, live dai campi - Chiellini e Berna a parte. Roma, Pastore in gruppo

Udinese, Pozzo non vuole vendere Scuffet a gennaio. Prestito possibile

Samp, primi test individuali sul campo per Defrel e Murru

Koulibaly il miglior difensore mai avuto? Questa una delle domande poste a Carlo Ancelotti in conferenza stampa, L'allenatore del Napoli ha risposto così: "Difficile fare un podio. Ci sono Thiago Silva, Nesta, Ramos, Terry, Stam, Cannavaro, Thuram... andiamo avanti? Forse in questo momento Koulibaly è uno dei migliori al mondo".

