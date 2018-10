Napoli, Ancelotti: "La squadra sta crescendo, restiamo lucidi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria di Udinese, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Nel secondo tempo hanno cercato di spingere, ci hanno messo in difficoltà, abbiamo corso qualche pericolo, poi ci siamo messi apposto e con il rigore è stata chiusa. La squadra cresce a poco a poco, i giocatori acquisiscono personalità e sicurezza, ma nel calcio i momenti belli passano subito quindi dobbiamo restare lucidi. La gara era ancora in gioco, sono difficoltà normali in un campionato difficile come il nostro".