Napoli, Ancelotti lavora in prospettiva futura: ritrovato un titolarissimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con la vittoria sul Cagliari è stato blindato matematicamente il secondo posto, ma già da diverse settimane - dopo l'eliminazione dall'Europa League - il Napoli è proiettato alla prossima stagione. La seconda piazza non è mai stata in discussione e Ancelotti ha allargato ulteriormente le rotazioni, a costo di qualche altro punto perso per strada, per valutare effettivamente il materiale umano a disposizione e capire dove migliorare anche nelle seconde linee. Chi non è una seconda linea, ma s'è ritrovato con questo status a causa dell'infortunio, è Faouzi Ghoulam che in questo momento rappresenta uno dei recuperi più positivi per Ancelotti in prospettiva futura.

Ghoulam è tornato ad ottobre dal secondo infortunio ed ad inizio dicembre ha ritrovato la maglia da titolare, alternandosi con Mario Rui nei match di secondo piano, ma senza dare segnali di crescita. Al punto da lasciare il gruppo e recarsi per 20 giorni ad Anversa, in una clinica specializzata nel potenziamento muscolare, per tornare effettivamente in condizioni migliori. Dopo Londra, Ancelotti per testarlo e vederci finalmente chiaro ha accantonato Mario Rui ed ha lanciato l'algerino titolare in cinque gare su sei. Nell'ultima col Cagliari ha mostrato progressi importanti, più che sulla brillantezza almeno sulla capacità di tenere i 90' e non a caso proprio dal suo cross allo scadere è arrivato il rigore del 2-1. Dal suo mancino è partito anche il cross per il momentaneo pareggio di Mertens, ma dal punto di vista delle qualità tecniche nessuno ha mai avuto dubbi.

"Ripartiremo certamente da lui - le parole di Ancelotti nel post-partita - ha avuto un recupero travagliato, ci ha messo tanto, ma ora sta recuperando e risulta efficace. Potrà prepararsi con noi sfruttando il ritiro e presentarsi al meglio il prossimo anno". L'algerino è infatti una delle poche certezze sulle corsie laterali: a fine stagione dovrebbe salutare su quella fascia Mario Rui mentre a destra in uscita c'è Hysaj e non a caso le trattative per il rinnovo si sono interrote. Il Napoli quindi interverrà con un rinforzo per ruolo, anche se a sinistra sembra sulla strada giusta per ritrovare uno dei migliori laterali del campionato.