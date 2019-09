Napoli, Ancelotti: "Liverpool squadra più forte e in forma del momento"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky' da Carlo Ancelotti alla vigilia di Napoli-Liverpool, prima gara della fase a gironi della Champions 2019/20: "Questa partita oramai è un classico della nostra stagione, li abbiamo affrontati in Champions e in amichevole. Finora ha portato più bene a loro, è una delle squadre più in forma del momento oltre che la squadra campione d'Europa in carica"

Lo scorso anno quanto influì sulla stagione il ko di Liverpool?

Abbiamo sofferto un po', sapevamo fosse un girone molto difficile e siamo arrivati molto vicini all'eliminazione. Il Liverpool da allora è cresciuto molto, adesso ha molte sicurezze e il fatto che abbiano vinto la Champions ha portato loro molte più certezze. Siamo cresciuti anche noi, ma ripetere la gara dello scorso anno non sarà facile".

Riproponibile Maksimovic terzino destro?

"Non è un problema di interpreti, può giocare Maksimovic, Di Lorenzo o Malcuit. Quello che non deve cambiare è l'atteggiamento, col Liverpool devi difendere bene ed evitare contropiedi perché in ripartenza sono i migliori al mondo".

Dentro Manolas, Allan e Insigne?

"Giocheranno i calciatori che sono più freschi. Le decisioni che prenderò per domani non saranno però condizionate dalla successiva sfida col Lecce".

Già vi giocate la qualificazione?

"No, la nostra percezione è che ci confronteremo contro i più forti d'Europa. Non hanno finora avuto battute d'arresto, giochiamo contro una squadra fortissima e vogliamo fare bene".

I zero gol subiti con la Samp un buon punto di partenza.

"Abbiamo lavorato durante la sosta. Certo, domani a livello difensivo servirà una gara di spessore".